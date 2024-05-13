Путин меняет свое окружение

By Euronews

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости решения вопросов с медицинским обслуживанием участников боевых действий в Украине.

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Совет Федерации обсуждает в понедельник и вторник предложенные президентом Владимиром Путиным кандидатуры для нового состава правительства.

Президент Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России. Николай Патрушев от вышеназванного поста освобожден в "связи с переходом на другую работу". На какую именно не уточняется.

Новым главой оборонного ведомства Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера, экономиста Андрея Белоусова.

В Кремле заявляют, что "министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций и создания условий по экономической конкурентоспособности".

"Свои посты покидают Шойгу и Патрушев, двое из четырех высокопоставленных лиц в правительстве, управляющим войной. Это происходит одновременно, без какого-либо реального предварительного предупреждения, в то время, когда на севере Украины идет контрнаступление, и я нахожу это действительно весьма впечатляющим и удивительным, но мы увидим в ближайшие несколько дней, как это будет развиваться", — полагает бывший офицер британской разведки Кристофер Стил.

Выступая в Совете Федерации, кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости решения вопросов с медицинским обслуживанием участников боевых действий в Украине.

65-летний Белоусов в январе 2020 года стал первым заместителем премьер-министра. Ранее занимал руководящие должности в финансово-экономическом департаменте аппарата премьер-министра и Министерстве экономического развития. В 2013 году он был назначен советником Путина.

В понедельник депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства.

Первым вице-премьером стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, он продолжит курировать промышленность. Выступая в Госдуме, он заявил, что в России к производству военной продукции привлечены около 850 гражданских предприятий.