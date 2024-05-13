Визит председателя Еврокомиссии в Рим

Фон дер Ляйен намерена вновь баллотироваться на пост председателя Еврокомиссии

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Рим в разгар избирательной кампании. В воскресенье вечером она была гостем итальянского ток-шоу Che Tempo che fa ("Какая там погода?")

Отвечая на вопросы ведущего, фон дер Ляйен затронула ряд тем, начиная от войны в Украине и заканчивая "Зелёной сделкой". Речь шла и об отношениях между Европой и Китаем.

Глава Еврокомисси заявила, что нужно защитить Украину от агрессии России. Она объяснила, что это необходимо для сохранения мира в Европе, а на вопрос о важности создания Общеевропейской системы обороны ответила, что в этом направлении нужно сделать больше.

Говоря о европейских выборах и о потенциальных альянсах, которые могут в их результате сформироваться, никого конкретно не называя, она сказала, что готова работать с с теми политическими силами, с которыми у неё общие ценности, а именно: за Европу, за Украину и за верховенство закона.

Фон дер Ляйен также находится в Риме, чтобы встретиться с вице-премьером и главой партии Forza Italia Анотнио Таяни. Оба - члены политической группы Европейской народной партии, которая сегодня собирается начать свою избирателоьную кампанию здесь, в Риме.

По сообщениям итальянских СМИ, пока неясно, проведёт ли фон дер Ляйен официальную встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Мы знаем лишь, что председатлеь Еврокомиссии подтвердила свою готовность возглавить исполнительный орган ЕС ещё на пять лет. И хотя Европейская консервативная партия готова работать с Европейской народной партией после выборов, группа, возглавляемая Джорджей Мелони, согласилась не выдвигать своего кандидата на пост главы Еврокомиссии.