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Наказы Европарламенту от избирателя и депутата

Эмблема седьмого эпизода проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Эмблема седьмого эпизода проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Своими мнениями о повестке дня Европарламента десятого созыва делятся с Euronews избиратель-дебютант и депутат-ветеран

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Парень из Германии Ной Юст ещё не бывал на участке для голосования, но собирается туда прийти. Он уже представляет самого себя на депутатском месте, с кипой законопроектов о защите природы: 

Здравствуйте, мне 16 лет. Я рад, что в этом году cмогу впервые участвовать в европейских выборах, а значит и в строительстве нашего Союза. Если бы я был депутатом, то я помогал бы спасать планету. Я бы выступал в защиту природных заповедников в Румынии. Сейчас крупные мебельные компании скупают там леса, а затем расчищают их от деревьев под производство древестины. Я хочу предотвратить это и защитить климат, чтобы обеспечить свое будущее и будущее моих детей.

А ветеран Европарламента, лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов испанка Иратче Гарсиа Перес готовится вновь отстаивать самые важные политические принципы:

Если меня переизберут членом Европарламента, я буду много работать в социальном измерении. Я буду защищать нашу европейскую демократию, наши общие ценностей: свободы, либерализма и справедливости. Это очень важно: вести борьбу за наши права, за нашу свободу и думать о будущем поколении.

Это восьмой эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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