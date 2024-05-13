Наказы Европарламенту от избирателя и депутата

Своими мнениями о повестке дня Европарламента десятого созыва делятся с Euronews избиратель-дебютант и депутат-ветеран

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Парень из Германии Ной Юст ещё не бывал на участке для голосования, но собирается туда прийти. Он уже представляет самого себя на депутатском месте, с кипой законопроектов о защите природы:

Здравствуйте, мне 16 лет. Я рад, что в этом году cмогу впервые участвовать в европейских выборах, а значит и в строительстве нашего Союза. Если бы я был депутатом, то я помогал бы спасать планету. Я бы выступал в защиту природных заповедников в Румынии. Сейчас крупные мебельные компании скупают там леса, а затем расчищают их от деревьев под производство древестины. Я хочу предотвратить это и защитить климат, чтобы обеспечить свое будущее и будущее моих детей.

А ветеран Европарламента, лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов испанка Иратче Гарсиа Перес готовится вновь отстаивать самые важные политические принципы:

Если меня переизберут членом Европарламента, я буду много работать в социальном измерении. Я буду защищать нашу европейскую демократию, наши общие ценностей: свободы, либерализма и справедливости. Это очень важно: вести борьбу за наши права, за нашу свободу и думать о будущем поколении.

Это восьмой эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.