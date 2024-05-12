Израиль приступил к наземной операции против ХАМАС в Джебалии

By Euronews

ЦАХАЛ начал наземную операцию против группировки ХАМАС в Джебалии на севере Газы. Генсекретарь ООН Антониу Гуттериш вновь призвал к немедленному прекращению огня.

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Израильские военные приступили к операции против ХАМАС в Джебалии на севере Газы. В ЦАХАЛ ранее заявили, что получили разведывательную информацию о присутствии боевиков и восстановлении террористической инфраструктуры группировки в этом районе.

До начала наземной операции истребители и другая авиация нанесли удары по десяткам, как заявляют военные, объектам ХАМАС. Сообщается, что несколько боевиков были убиты.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и увеличению гуманитарной помощи палестинскому анклаву. При этом Гуттериш отметил, что прекращение огня это только начало.

Антониу Геттериш, генсекретарь ООН:"Это будет долгий путь возвращения после разрушений и травм, нанесенных этой войной. Населению Газы потребуется еще более тесное и глубокое партнерство (с разными странами) для получения гуманитарной помощи и долгосрочного развития, чтобы встать на ноги и восстановить свою жизнь".

Боевые действия ведутся и в Рафахе, где, как утверждает ЦАХАЛ, военные обнаружили и уничтожили несколько туннельных шахт и ракетных установок, которые готовили к атаке на Израиль. Расположенный на границе с Египтом Рафах уже покинули порядка трехсот тысяч палестинцев. Столкновения с боевиками происходят и в районе Зейтун, в городе Газа.