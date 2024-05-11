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"Потенциально исторический" солнечный шторм привел к северным сияниям во многих странах

Северное сияние над вулканом в исландском Гриндавике
Северное сияние над вулканом в исландском Гриндавике Авторское право Marco di Marco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Marco di Marco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Во время "потенциально исторического события" на Солнце были зафиксированы по меньшей мере семь корональных выбросов массы. Ожидается, что солнечный шторм будет бушевать на Земле до конца выходных.

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В ночь на субботу по всему миру, в том числе в таких южных странах как Куба, Грузия или Италия можно было наблюдать северное сияние. Причиной этого стала сильнейшая за 20 лет магнитная буря, которая, по данным Метеорологической службы США, достигла экстремального уровня мощности G5. 

Во время "потенциально исторического события" на Солнце были зафиксированы по меньшей мере семь корональных выбросов массы. Ожидается, что солнечный шторм будет бушевать на Земле до конца выходных.

Теоретически он может вызвать сбои в работе энергосистем и спутниковой навигации, однако, как заявил РБК исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин, "каких-либо существенных последствий на Земле" не ожидается.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отметил, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за геомагнитной бури на Солнце, но "пока выдерживают".

Так северное сияние выглядело в Исландии, где продолжает извергаться вулкан около Гриндавика:

Гриндавик, Исландия
Гриндавик, ИсландияMarco di Marco/AP
Гриндавик, Исландия
Гриндавик, ИсландияMarco di Marco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Гриндавик, Исландия
Гриндавик, ИсландияMarco di Marco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

А это уже Швейцария, кантон Во. 

Дайян, Швейцария
Дайян, ШвейцарияLaurent Gillieron/' KEYSTONE / LAURENT GILLIERON
Дайян, Швейцария
Дайян, ШвейцарияLaurent Gillieron/' KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

В Германии северное сияние также было очень заметным:

земля Бранденбург, Германия
земля Бранденбург, ГерманияPatrick Pleul/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
земля Бранденбург, Германия
земля Бранденбург, ГерманияPatrick Pleul/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Ширке, Германия
Ширке, ГерманияMatthias Bein/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

По другую сторону Атлантики, в США: 

Орегон, США
Орегон, СШАJenny Kane/AP
Миннесота, США
Миннесота, СШАJenny Kane/AP
Миссури, США
Миссури, СШАJenny Kane/AP
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