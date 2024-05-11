Картонные гробы в центре Милана: профсоюзы требуют большей защиты для работников

By euronews

По всей Италии в прошлом году на рабочем месте погиб 1041 человек.

РЕКЛАМА

172 картонных муляжа в виде гробов были выставлены в пятницу на одной из центральных площадей Милана, напротив театра Ла Скалла. Они символизировали число человек, погибших на своих рабочих местах в прошлом году только в регионе Ломбардия.

Акция была организована вторым по величине профсоюзом Италии UIL с целью повышения осведомленности о смертности на рабочих местах. Представители профсоюза также потребовали от правительства и бизнеса "делать больше для защиты итальянских рабочих".

"Сегодня день гнева и боли, потому что за каждым гробом, который мы здесь поставили, стоят имена и фамилии", - заявил глава профсоюза UIL Энрико Вецца, который добавил, что уже в этом году в Ломбардии уже погиб 41 рабочий.

По всей Италии в прошлом году на рабочем месте погиб 1041 человек.

Ранее в этом месяце пять рабочих погибли на очистных сооружениях недалеко от Палермо на Сицилии. В апреле семь сотрудников стали жертвами взрыва, обрушившего несколько уровней гидроэлектростанции на севере Италии, а в середине февраля пять рабочих погибли после обрушения бетонной балки на строительной площадке супермаркета во Флоренции.

По данным европейского статистического агентства Евростат, Италия занимает восьмое место среди европейских стран по количеству смертельных случаев на производстве с показателем 2,66 на 100 000 занятых по сравнению со средним показателем по ЕС 1,76.