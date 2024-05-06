Православные христиане отметили Пасху

By Euronews

Миллионы православных христиан 5 мая отпраздновали Пасху. Вера в воскрешение Спасителя из мертвых является основной доктриной христианства.

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Православные христиане пятого мая отметили Пасху - древнейший и самый важный для верующих праздник. В храме Гроба Господня в Иерусалиме на службу собрались паломники из разных стран. В этом году их было значительно меньше из-за продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

В Стамбуле православные пасхальные торжества прошли в соборе Святого Георгия. Богослужение возглавил Патриарх греческой православной церкви в Стамбуле Варфоломей. На церемонии также присутствовал генеральный консул Греции в Стамбуле Константинос Кутрас.

В столице Грузии Тбилиси Пасху встретили на фоне протестов о так называемом "законе об иноагентах". Демонстранты, собравшиеся перед зданием парламента на проспекте Шота Руставели, скандировали антиправительственные лозунги, и организовали шествие с флагами Грузии и Европейского Союза.

Участники акции также приняли участие в пасхальном молебне в церкви "Кашвети", расположенной рядом с законодательным органом.

В Сербии главный торжества состоялись в Белграде. На службе, которую возглавил патриарх Сербский Порфирий присутствовали сотни верующих. Вера в воскрешение Спасителя из мертвых является основной доктриной христианства. Считается, что Христос, умерший на кресте и воскресший спустя три дня, одержал победу над самой смертью.