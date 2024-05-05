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Большой шлем по дзюдо в Душанбе: итоги третьего дня турнира

Тедди Ринер
Тедди Ринер Авторское право IJF
Авторское право IJF
By Euronews
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Среди победителей третьего дня турнира — Тедди Ринер, Анна-Мария Вагнер и Мансур Лорсанов.

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Добро пожаловать на третий день турнира Большого шлема по дзюдо в Душанбе. Сегодня на арену вышли тяжеловесы, олицетворяющие уважение и честь, важные как для этого вида спорта, так и для этой нации. Наблюдая за мастерством дзюдоистов, мы знакомимся с невероятным гостеприимством и богатым культурным наследием, которые делают Душанбе и Таджикистан поистине замечательными.

В категории свыше 100 кг король дзюдо Тедди Ринер сразился в финале с местным любимцем Темуром Рахимовым. Собравшись с силами, Тедди на глазах у переполненного стадиона завоевал золотую медаль, сделав бросок учи-мата на оценку иппон.

Президент Федерации дзюдо Таджикистана Исмоил Махмадзоир вручил медали.

Сегодня я очень счастлив, потому что после Парижа я думаю, что это лучший турнир, с прекрасными болельщиками. Спасибо всем за поддержку
Тедди Ринер

В весе до 78 кг поединок состоялся между подругами по немецкой команде Анной-Марией Вагнер и Алиной Бём. В итоге золотую медаль получила Вагнер.

Награды вручил генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

Здорово, что зрителей так много, и я слышу свое имя. Слышу "Вагнер", слышу "Анна". Приятно, что поддерживают и других людей, не только одного
Анна-Мария Вагнер

В весе до 90 кг Давид Кламмерт и Мансур Лорсанов продлили поединок до "голден скора", где Лорсанову удалось получить оценку вадза-ари и завоевать золотую медаль. Публика, любящая дзюдо, была в восторге!

Медали вручил генеральный директор Harvest Group Алмаз Альсенов.

В весе свыше 78 кг Ася Тавано завоевала золотую медаль, поборов Кингу Вольщак.

Координатор Международной федерации дзюдо по организации и проведению судейских семинаров Хуан Карлос Баркос вручил награды.

В весе до 100 кг Дженнаро Пирелли завоевал победу. Два золота для итальянской команды!

Награды вручил генеральный казначей Международной федерации дзюдо Насер аль-Тамими.

В эти выходные болельщики насладились иппонами своих героев, а сборная Таджикистана получила множество медалей.

Турнир Большого шлема по дзюдо в Душанбе завершен, но мы всё так же восхищаемся чемпионами в тяжелом весе, которые сегодня вышли на татами. Теплота и гостеприимство Таджикистана были столь же восхитительны, как и мастерство дзюдоистов.

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