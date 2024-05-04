Большой шлем по дзюдо в Душанбе: второй день турнира

By Euronews

В Душанбе завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо.

РЕКЛАМА

Добро пожаловать на турнир Большого шлема по дзюдо в Душанбе, где мы окунемся в потрясающую красоту города, обрамленного горами и богатого культурой. Сердце Таджикистана бьется в духе дзюдо. Этот вид спорта объединяет спортсменов со всего мира, чтобы продемонстрировать мастерство, силу и дружбу. Здесь можно не только увидеть острую конкуренцию, но и найти глобальные ценности: уважение и вежливость, которые дзюдо пропагандирует по всему миру.

В присутствии мэра Душанбе Рустама Эмомали и президента Федерации дзюдо Таджикистана Исмоила Махмадзоира генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску объявил турнир Большого шлема открытым.

Чемпионы Таджикистана с ручками в руках собрались, готовые вдохновить новое поколение.

После демонстрации дзюдо в его лучшей форме были подписаны новые контракты, которые обеспечат присутствие Душанбе на международной арене на долгие годы.

В воздухе витало предвкушение, а болельщики на стадионе и за его пределами наблюдали за дзюдо высочайшего уровня и ощущали весь задор этого события.

В весе до 63 кг Лубьяна Пиовесана встретилась с Дали Лилуашвили. Получив ваза-ари еще в начале поединка, Пиовесана уверенно держалась до конца схватки с Лилуашвили и завоевала золотую медаль.

Награды вручил директор по образованию и тренерской работе Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

Думаю, что это была одна из лучших аудиторий, которую я когда-либо видела на соревнованиях. В финале это очень мотивировало меня, я хотела показать им хорошее дзюдо. Было приятно получить поддержку толпы Лубьяна Пиовесана

Действующий чемпион мира Нильс Штумп показал, что находится в отличной форме как раз в то время, когда нужно защищать свой титул, ведь до чемпионата мира остались считанные недели. В поединке с любимцем таджикской публики Бехрузом Ходжазода он сделал бросок, а затем удержал победу.

Они получили медали от мэра Душанбе Рустама Эмомали.

Я знал, что будет очень шумно, таджики просто без ума от дзюдо. Но я старался сосредоточиться только на себе, и, конечно, мне жаль Бехруза: он не смог победить у себя дома Нильс Штумп

В весе до 70 кг Михаэла Поллерес заработала две оценки ваза-ари и завоевала свое третье золото Большого шлема.

Награду вручил глава судейской коллегии Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

В весе до 81 кг Ёсито Ходзё вышел в финал во второй раз за все время выступлений в мировом турне. На этот раз ему противостоял Вахид Борчашвили, которому японец не позволил завоевать золото.

Двухкратный олимпийский и трехкратный чемпион мира Сёхэй Оно вручил медаль всё еще непобежденному Ходзё.

В течение всего дня болельщики наслаждались тем, как их герои зарабатывали иппоны.

На его закате вспомним о невероятной красоте Таджикистана, жемчужины Центральной Азии. Душанбе сияет яркими красками, а универсальный язык дзюдо объединяет всех нас.