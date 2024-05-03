Работа журналистов во всем мире становится опаснее

By Euronews

3 мая ежегодно отмечается Всемирный день свободы печати.

РЕКЛАМА

Провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года.

В своем заявлении генсек ООН Антониу Гутерриш отметил: "Мир переживает беспрецедентную экологическую катастрофу, которая представляет собой экзистенциальную угрозу для нынешнего и будущих поколений. Люди должны знать об этом, и журналисты и работники СМИ играют ключевую роль в их информировании и просвещении".

"За последние десятилетия были убиты десятки журналистов, освещавших незаконную добычу полезных ископаемых, вырубку лесов, браконьерство и другие экологические проблемы.

В подавляющем большинстве случаев никто не был привлечен к ответственности.

По данным ЮНЕСКО, за последние 15 лет было совершено около 750 нападений на журналистов и новостные издания, освещающие экологические проблемы. И частота таких нападений растет", — говорится в заявлении генсека ООН.

В 2024 году Всемирный день свободы печати посвящен важности журналистики и свободы слова в контексте нынешнего глобального экологического кризиса.

В ООН предупреждают, что в контексте тройного планетарного кризиса — изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения воздуха — кампании по дезинформации ставят под сомнение знания и методы научных исследований. "Нападки на достоверность научных данных представляют собой серьезную угрозу для плюралистических и информированных общественных дискуссий", а "вводящая в заблуждение и ложная информация об изменении климата в некоторых случаях может подорвать международные усилия по борьбе с ним".

Политические нападки на свободу прессы, включая задержания журналистов, подавление независимых СМИ и широкое распространение дезинформации, значительно усилились в прошлом году, говорится в ежегодном Всемирном индексе свободы прессы, опубликованном организацией "Репортеры без границ" (RSF).

В прошлом году в мире были задержаны 800 журналистов.

По данным "Репортеров без границ", с октября 2023 года в секторе Газа были убиты более 100 палестинских журналистов, в том числе не менее 22 в ходе своей работы.

"Когда мы теряем журналиста, мы теряем зрение и слух для внешнего мира. Мы теряем голос тех, кто не имеет права голоса", — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Уровень свободы СМИ снижается в Евросоюзе и "приблизился к критической точке" в ряде стран, заявил на прошлой неделе Европейский союз гражданских свобод в своем докладе, подготовленном при участии 37 правозащитных групп в 19 странах, подчеркнув широко распространенные угрозы против журналистов и нападки на независимость общественных вещателей.

Россия заняла 162-е место в рейтинге свободы прессы.

"Россия продолжает свой крестовый поход против независимой журналистики, а более 1500 журналистов покинули страну после вторжения в Украину" — говорится в докладе "Репортеров без границ".