Большой шлем по дзюдо в Душанбе: удачный старт хозяев турнира

"Золото", "серебро" и "бронзу" в первый же день Большого шлема по дзюдо в копилку своей сборной отправили таджикские борцы.

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В столице Таджикистана Душанбе в пятницу стартовал Большой шлем по дзюдо.

390 дзюдоистов из 65 стран прибыли на международный турнир, чтобы продемонстрировать свои силу, спортивное мастерство и волю к победе.

Почётным гостем турнира стал японец Сёхей Оно. Двукратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель титула чемпиона мира устроил автограф-сессию для поклонников.

В весовой категории до 48 килограммов золотую медаль завоевала Баасанкхуу Бавуудорж из Монголии, выйдя победительницей из напряжённой финальной схватки. Награды призёркам вручил генеральный директор компании Selerys Фабрис Какен.

"Золото" стране-хозяйке турнира принёс Мухаммадсолех Кувватов. Он - сильнейший в категории до 60 килограммов. Таджикский борец вызвал восторг зрителей, а особенно - местных болельщиков, проведя приём на высшую оценку - иппон. Церемонию награждения провёл президент федерации дзюдо Таджикистана Исмоил Махмадзоир.

Мухаммадсолех Кувватов, таджикский дзюдоист:

“Сегодня атмосфера была действительно хорошей. Мне было очень приятно. Люди громко аплодировали, мне это так понравилось, что я захотел завоевать медаль для них”.

Финал у женщин в весе до 52 килограммов выдался швейцарским. В нём сошлись Бинта Ндиайе и Фабьен Кошер. Поединок перешёл в голден-скор. Ндиайе, заработав третий штрафной балл шидо на исходе первой минуты, уступила более опытной Кошер. Медали вручил главный судья Международная федерация дзюдо Ки Ён Чжон.

Фабьен Кошер, швейцарская дзюдоистка:

"Атмосфера сегодня в зале была потрясающая. Уже с первого раунда люди кричали, было просто здорово. Это придавало нам много энергии весь день".

Поединок за первое место в категории до 66 килограммов местные болельщики ждали с нетерпением и надеждой. Таджикскому дзюдоисту Обиду Джебову противостоял Сердар Рахимов из Туркменистана. Победитель определился в дополнительное время. Им стал туркменский дзюдоист. Джебову досталось "серебро". "Бронза" - у его соотечественника Муллораджаба Халифаева. Наградил спортсменов Озодхон Давлатшоев, генеральный директор компании Tcell.

В категории до 57 килограммов победу праздновала канадка Джессика Климкейт. Награды медалистки получили из рук спортивного директора Международной федерации дзюдо (IJF) Майкла Тамуры.

Большой шлем по дзюдо в Душанбе продлится до 5 мая. Для участников это также возможность набрать очки и улучшить свои позиции в мировом рейтинге, от которого зависит количество квот на предстоящих Играх в Париже.