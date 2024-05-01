Когда речь идет о сценическом искусстве, в Катаре можно найти как традиции, так и современность. Возможно всё: от обучения древнему искусству танца с саблями до участия в современной театральной постановке.

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Сценическое искусство в Катаре постоянно развивается. В этом выпуске Qatar 365 вы узнаете о живых выступлениях — от традиционных танцев до современного театра. Аадель Халим отправится на фестиваль Darb Al Saai, где расскажет о катарском наследии, например искусстве "арда" — традиционном танце с саблями.

Когда Катар населяли бедуины, народный танец "арда" исполнялся для поднятия духа возвращающихся солдат. Сейчас старшее поколение сохраняет это искусство, обучая ему молодых на культурных праздниках. Ум Мубарак Аль-Моханнади, руководительница народного ансамбля Al Khor, исполняет песни, которые были частью повседневной жизни ее предков, и объясняет, почему важно делиться знаниями о прошлом.

Наряду с традиционными видами искусства в Катаре процветает современное искусство. Любительская труппа "The Doha Players", основанная в 1954 году, поставила более 200 спектаклей различных авторов и жанров. Там рады всем — и актерам, и техникам, поскольку вся команда состоит из волонтёров, которые посвящают свое свободное время тому, чтобы делиться своей любовью к драматургии. Лайла Хумайра отправилась за кулисы, чтобы познакомиться с актерским составом последнего шоу труппы: музыкальной постановки по детскому фэнтезийному роману "Перси Джексон и похититель молний".