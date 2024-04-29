By Euronews и EBU, AP

В результате нападения на полицейский блокпост в Карачаево-Черкесии погибли двое полицейских и 5 боевиков, сообщили в региональном управлении МВД России.

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В результате нападения на полицейский блокпост в Карачаево-Черкесии погибли двое полицейских и 5 боевиков, сообщили в региональном управлении МВД России. Нападение группы боевиков произошло поздно вечером в воскресенье. Как уточнили в Следственном комитете, погибли двое офицеров, ещё четверо полицейских были ранены. В перестрелке все пятеро нападавших были убиты.

По данным СК, за неделю до воскресного нападения те же вооружённые люди совершили налет на другой КПП в этом регионе Северного Кавказа, убив двух полицейских и ранив еще одного. О принадлежности нападавших к какой-либо структуре или их мотивах пока ничего не известно.

В декабре ФСБ России - главное национальное агентство по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, сообщила об аресте 14 подозреваемых членов радикальной исламистской группировки в Карачаево-Черкесии. Ранее были задержаны другие подозреваемые в связях с этой группировкой в регионе.