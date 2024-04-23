Кампания на евровыборах в Венгрии: Мадьяр против Орбана

Покинувший правящую в Венгрии партию ФИДЕС Петер Мадьяр, ныне он вице-президент партии "Уважение и Свобода", ведет предвыборную европейскую кампанию. Оппозиционер пытается вселить надежду в тех, кто выступает против политики ФИДЕС .

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В преддверии выборов в ЕС правительство Венгрии проводит активную антиевропейскую кампанию. "Скромные слуги Брюсселя" - гласит надпись на плакатах с портретами главы Еврокомиссии и венгерских оппозиционеров.

В числе критикуемых властями политиков - Петер Мадьяр, ранее состоявший в правящей партии ФИДЕС.

Плакат на окраине Будапешта, 22.04.2024 Euronews

Сейчас, в качестве лидера партии "Уважение и Свобода", Мадьяр ведет предвыборную кампанию, пытаясь вселить надежду в тех, кто выступает против политики ФИДЕС .

Участница предвыборного митинга: "Мы с мужем вот уже 1,5-2 года говорим о том, чтобы уехать из Венгрии, потому что мы не видим будущего, не понимаем, какое образование получат наши дети, какой будет система здравоохранения".

Больницы Венгрии, по словам Мадьяра, находятся в плачевном состоянии. На этом фоне, говорит оппозиционер, правительство Орбана за последние 5-6 лет потратило миллиарды форинтов на пропаганду и клеветнические кампании. "Это очень печальный факт", — сказал Мадьяр Euronews.

Петер Мадьяр, вице-президент партии "Уважение и Свобода": "Я смеюсь над этими плакатами, что, мол, я - левый, или марионетка Урсулы фон дер Ляйен. Я никогда им не стану. Партия TISZA верит в Европейский Союз, основанный на сильных государствах. Мы присоединимся к Европейской прокуратуре, и наши представители будут заседать в Европейской народной партии, из которой выгнали ФДЕС. Мы стремимся к конструктивным, и в то же время требовательным отношениям с Брюсселем".

Мадьяр, бывший супруг экс-министра юстиции Юдит Варги, публично разорвал отношения с правительственными кругами после скандальной отставки президента Венгрии Каталин Новак.

Мадьяр буквально ворвался в общественное сознание в феврале, опубликовав в Facebook пост, в котором написал, что уходит со своего поста в государственных компаниях, потому что "не хочет быть частью системы, в которой исполняющие возложенные на них обязанности люди, не несут ответственности за свои действия и работают ради собственных финансовых интересов, а не ради своей страны и сограждан".

Рита Конья, Euronews:"Прошло 2,5 месяца с момента скандала, разразившегося в Facebook после отставки Каталин Новак и Юдит Варги. Сначала Петер Мадьяр заявил, что не планирует идти в политику, но с тех пор он готовится к выборам в Европарламент от партии TISZA. Вот уже вторую неделю он ездит по стране. Политик планирует посетить все уезды до 8 июня".