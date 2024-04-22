Майк Пенс: "Америка - лидер свободного мира"

Бывший вице-президент США Майк Пенс - гость программы "Глобальный диалог". В интервью Штефану Гробе он рассказал о ведущей, с его точки зрения, роли Америки в борьбе за свободу, а также о том, что ждет мир, если Запад "дрогнет" перед В.Путиным.

Штефан Гробе, Euronews: "Наш гость - Майк Пенс, бывший вице-президент США, с которым я встретился здесь, на международной конференции в Брюсселе. Мы поговорили о войне в Украине, трансатлантических отношениях и глобальных вызовах, а также о том, что сам Майк Пенс планирует делать дальше. Господин Пенс, это не первый ваш визит в Брюссель. Надеюсь, что прием сегодня теплее, чем в предыдущий раз?!"

Майк Пенс: "Так и есть. первый раз меня принимали прохладно. Это было сразу после нашего избрания. Я понимал что в Европе очень обеспокоены тем, что мы ставили на новую форму изоляционизма, экономического изоляционизма, в частности. И тогда, на самой первой конференции в Мюнхене в 2017 году, я ясно дал понять, что девиз "Америка прежде всего" не значит "Америка в одиночку". Я горд тем, что, пройдя через периоды взлетов и падений, мы укрепили наш альянс НАТО, укрепили отношения с европейскими союзниками. Мы подготовили почву для того, чтобы Соединенные Штаты, Европа и Великобритания обеспечивали мужественным бойцам в Украине ту поддержку, которую мы оказываем".

Euronews: "Позвольте начать с темы, которая заняла центральное место в Брюсселе - я говорю о глобальных угроз, влияющих на безопасность как Европейского союза, так и Соединенных Штатов. Пакеты мер поддержки Украине, Израилю и Тайваню со стороны Конгресса давно висели на волоске. Какой сигнал это шлет союзникам Америки?"

**Майк Пенс: "**Посыл, на мой взгляд таков: большинство республиканцев и демократов, а также большинство американцев принимают нашу роль лидера свободного мира. Я думаю, вы увидите, как Конгресс отправит на стол президента Байдена исторический пакет мер поддержки Украины, Израиля, Тайваня, а также предпримет решительные шаги, чтобы противостоять Китаю, навязав продажу TikTok У нас очень узкое большинство в Конгрессе. Я проработал там 12 лет и понимаю, как трудно продвигать законодательство".

Euronews: "И еще по этому поводу: как вы думаете, станут ли США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе?"

Майк Пенс: "Мы вступили в год президентских выборов. Этот пакет предоставит президенту Зеленскому и его армии жизненно важную поддержку, которая необходима, чтобы продолжать вести борьбу с русскими.

Я очень верю в американский народ. Куда бы я ни приезжал в качестве вице-президента, а затем, в течение прошлого года, в качестве кандидата в президенты, очень многие благодарили меня за твердую позицию, которую мы заняли в отношении наших военных, союзников, за нашу позицию против авторитарной агрессии, будь то война в Украине, террористическая атака ХАМАС на Израиль или провокации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я и большинство американцев осознаем нашу уникальную роль в истории свободного мира. Уверен, что наш народ потребует от будущего хозяина Овального кабинета, кто бы им ни стал, продолжать следовать этому американскому идеалу".

Euronews: "Мне кажется, люди заметили небольшие перемены. Когда-то сопротивление России было в основе принципов Республиканской партии - партии Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джона Маккейна и других. Что же произошло? Почему сегодня это не так?"

Майк Пенс: "Я считаю, что в моей партии поднимается волна республиканского изоляционизма, и я открыто выступал и буду выступать против этого. Мы получили тяжелый урок в 1930-х годах, вы в Европе также заплатили за это большую цену. Хочу отметить: те, кто считает, что мы должны выбирать между решением наших внутренних проблем, кризисом на южной границе, инфляцией, преступностью в американских городах и тем, чтобы быть лидерами свободного мира, имеют довольно ограниченное представление о величайшей нации планеты. Я верю, что большинство американцев в обеих политических партиях поддерживают наших союзников и лидерство США в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Euronews: "Заглянем в будущее трансатлантических отношений: какой самый большой вызов стоит перед США и Европой?"

**Майк Пенс : "**Я думаю, что в краткосрочной перспективе российская агрессия представляет собой очень серьезную угрозу миру и стабильности в Европе. Не сомневаюсь, что если Запад дрогнет и Владимир Путин захватит Украину, то дальнейшее пересечение им границ - лишь вопрос времени.

Не сомневаюсь, что если Запад дрогнет и Владимир Путин захватит Украину, то дальнейшее пересечение им границ - лишь вопрос времени. Майк Пенс.

В соответствии с пятой статьей мы, союзники по НАТО, должны будем пойти и бороться с ним. Это один из аргументов, который я приводил в своей стране. Я считаю важным, чтобы мы поддержали отважных украинских солдат, которые борются за свою свободу - так, чтобы нашим солдатам не пришлось вступать в эту борьбу. Да, в краткосрочной перспективе российская агрессия - весьма реальная угроза. В долгосрочной же перспективе, без сомнения, это Китай. Он несет самый большой стратегический и экономический вызов не только для Соединенных Штатов, но и для всего Запада. Я считаю, что, объединив свободные нации мира, мы сможем ответить на эту угрозу".

Euronews: "Дональд Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине за сутки. Согласны с такой оценкой?"

**Майк Пенс: "**Я думаю, что единственный способ закончить войну за 24 часа - это дать Владимиру Путину то, что он хочет. Я работал с президентом четыре года и знаю, что он умеет делать заявления, отражающие стремление. Уверен, что американский народ, независимо от исхода выборов, продолжит требовать, чтобы наше руководство в Белом доме и наше руководство в Конгрессе противостояли агрессии Владимира Путина".

**Euronews: "**Вы были членом Палаты представителей США, были губернатором Индианы, были вице-президентом Соединенных Штатов. Вы написали мемуары. Чего мир может ожидать от Майка Пенса в будущем?"

Майк Пенс: "Мы часто говорим, что не знаем, что ждет нас в будущем, но мы знаем, кому оно принадлежит! Люди могут рассчитывать, что я продолжу отстаивать ценности и идеалы, которые определяли мою общественную жизнь на протяжении более 40 лет. Я вступил в Республиканскую партию в годы правления Рейгана. Я верю в сильную национальную оборону, в то, что Америка - лидер свободного мира. Я верю в сбалансированный бюджет и ограниченное федеральное правительство. Я верю в традиционные ценности, в право на жизнь. Поэтому работа, которую я намерен выполнять до конца, заключается в том, чтобы поддерживать эти идеалы и ценности. И если появится возможность еще больше послужить Америке, я обещаю держать вас в курсе событий".