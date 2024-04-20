Ирак расследует взрыв на военной базе: один человек погиб, есть раненые

На базе связанных с Ираном формирований – союзников Багдада – прогремел мощный взрыв. В иракской армии сообщили, что в тот момент в небе не было дронов или военных самолётов. США и Израиль отрицают свою причастность. .

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В результате мощного взрыва на военной базе в Ираке в ночь на субботу погиб один член "Сил народной мобилизации" ("Хашд аш-Шааби"), в состав которых входят поддерживаемые Ираном группировки. Ещё восемь человек получили ранения, сообщила иракская армия.

Взрыв и пожар произошли в час ночи на базе Калсу, в 50 км к югу от Багдада, которая также служит штаб-квартирой для иракской армии и полиции. Это бывшая база США, которая была передана иракским военным в 2011 году.

Причина взрыва, который произошёл на следующий день после предполагаемой израильской воздушной атаки на Иран, неизвестна, проводится расследование.

Представители одной из группировок "Хашд аш-Шааби" сначала связали инцидент с авиаударом и возложили ответственность за него на американцев. Центральное командование США заявило, что не наносило удары по целям в Ираке.

Центральное командование ВС США: "Мы в курсе сообщений, в которых утверждается, что Соединённые Штаты сегодня нанесли авиаудары в Ираке. Эти сообщения не соответствуют действительности".

"Командование противовоздушной обороны подтвердило с помощью технических средств и радаров, что в воздушном пространстве мухафазы Бабиль до и во время взрыва не было ни одного беспилотника или истребителя", – говорится в заявлении иракских военных.

"Силы народной мобилизации" – коалиция, состоящая преимущественно из шиитских, но также езидских и христианских группировок, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГ.

С 2016 года это "независимое военное формирование" в составе иракских вооружённых сил.

В последние месяцы некоторые из группировок, входящих в состав "Хашд аш-Шааби", совершали нападения на американские войска, базирующиеся в Ираке и Сирии, что, по их словам, было местью за поддержку Вашингтоном Израиля в продолжающейся войне между еврейским государством и ХАМАС.

Эти атаки прекратились в начале февраля после того, как в результате удара беспилотника погибли трое американских солдат в Иордании, что послужило поводом для нанесения американскими ВВС мощных авиаударов в Ираке и Сирии.