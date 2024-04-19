By Euronews

ВСУ заявляет, что сбит самолет, который запускал ракеты по Украине.

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Украинские военные сообщили, что впервые сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил в Telegram, что операцию провели зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки.

Пресс-служба ГУР сообщила, что Ту-22МЗ был сбит на расстоянии около 300 километров от Украины и опубликовала видео.

"Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину", — говорится в заявлении.

Бомбардировщик Ту-22М3 упал на Ставрополье

Минобороны РФ сообщило, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 после боевого задания упал в Красногвардейском округе Ставропольского края.

"Летчики катапультировались. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящее время идет поиск одного летчика", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров затем сообщил, что один из троих найденных летчиков погиб. В минобороне РФ заявляют о технической неисправности, которая привела к падению самолета.

Российские удары по Украине

В результате удара по Днепру и области погибли и пострадали мирные жители.

Два человека были убиты в Днепре, еще шесть — в Синельниково, в том числе двое детей. Ранения получили около 30 человек. Под обстрел попал Кривой Рог.

В Днепре среди погибших — сотрудница "Украинских железных дорог", пострадали также семь сотрудников.

За последние сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четыре человека.