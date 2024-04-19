Принц Гарри официально стал резидентом США

Младший сын британского короля Карла III, герцог Сассекский впервые указал Соединённые Штаты в качестве постоянного места жительства.

РЕКЛАМА

Принц Гарри, младший сын короля Карла III и пятый в очереди на британский престол, официально подтвердил, что теперь является резидентом США.

Туристическая компания, которой владеет герцог Сассекский, на этой неделе предоставила в госорганы Великобритании документы с указанием того, что он переехал и в теперь проживает в Соединённых Штатах "на постоянной основе". Ранее своим "домом" Гарри называл исключительно Британию.

В этой связи встал вопрос о том, сможет ли он и дальше выполнять функции госсоветника британского монарха, поскольку по законодательству, это возможно лишь при постоянном проживании в стране.

Кроме того, официальное признание США в качестве нового места жительства принца может свидетельствовать о его растущем отчуждении от Виндзоров, пишут журналисты, специализирующиеся на данной тематике.

В 2020-ом Гарри и его американская дена Меган Маркл сложили с себя обязанности членов королевской семьи и уехали сначала в Канаду, а затем в США. Они обосновались в Южной Калифорнии. Все последние годы пара неоднократно выступала с критикой в отношении британской монархии и её представителей.

Так, в документальном многосерийном фильме на Netflix о чете и автобиографии принца “Запасной” в адрес Букенгемского дворца звучат обвинения в расизме, организации травли и многочисленных интригах.