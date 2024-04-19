Орбан на открытии предвыборной кампании в ЕС: "Брюссель играет с огнем"

Премьер-министр Венгрии Винктор Орбан официально открыл избирательную кампанию на Европейских выборах. Он обрушился с резкой критикой на Брюссель.

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"Нет миграции, нет гендеру, нет войне". Таков манифест правящих партий в Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан, который официально открыл избирательную кампанию на Европейских выборах.

Выступая перед членами партии ФИДЕС, лидером которой он является, Орбан заявил, что ФИДЕС - фаворит на предстоящих выборах.

Орбан обрушился с критикой на Евросоюз. Он охарактеризовал ЕС как репрессивную силу, которая сделала свои страны-члены активными участниками войны в Украине.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:"Провоенные правительства, брюссельские бюрократы, сеть Джорджа Сороса посылают миллионы долларов провоенным левым в Будапеште. Они не скрывают, что хотят смены правительства по указанию своих клиентов. На провоенное правительство вместо мирного, марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону, вместо национального правительства".

По словам Орбана, в Европе царят военные настроения, а в политике доминирует логика войны. “Руководство в Брюсселе должно уйти”, - заявил глава венгерского правительства.

Рита Конья, Euronews:"Вопросы войны в Украине, вооруженных конфликтов, также были на повестке дня встречи в Будапеште венгерского премьера и президента Швейцарии за несколько часов до начала кампании. Виола Амерд представила Виктору Орбану свои идеи о мирной конференции, которая должна состояться в Швейцарии в июне этого года".