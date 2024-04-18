By Euronews

Украинские и польские спецслужбы утверждают, что предотвратили покушение на президента Украины

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Службы безопасности Украины и польские спецслужбы задержали жителя Польши, который обвиняется в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

По заявлению СБУ, его замыслом был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше, где якобы и должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.

Прокуратура Польши предъявила местному жителю обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. Ему грозит лишение свободы от шести месяцев до восьми лет.