Выборы в Хорватии: консерваторы сохраняют большинство в парламенте

By Euronews

По итогам подсчета 99% голосов на досрочных парламентских выборах Хорватское демократическое содружество получает 60 мест в саборе. Это не абсолютное большинство: консерваторам придется вести переговоры о коалиции с ультраправыми.

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Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича побеждает на парламентских выборах в Хорватии. По итогам подсчета 99% голосов правящие консерваторы получают 60 мандатов в 151-местном саборе.

Их главному конкуренту, оппозиционному альянсу центристских и левых партий во главе с Социально-демократической партией (СДП) и президентом Хорватии Зораном Милановичем достаются 42 кресла.

На третьем месте — националисты из "Отечественного движения", которые получают 14 мест в парламенте. Именно с ними ХДС, вероятно, придется вести переговоры о создании коалиции, так как, несмотря на победу, консерваторы не набрали достаточно голосов для абсолютного большинства в саборе.

Явка на выборах превысила 60%, что гораздо больше 47% на прошлых выборах 2020 года.

Правящее Хорватское демократическое содружество приняло решение о роспуске предыдущего состава парламента в марте, после обвинений партии в коррупции и, как следствие, снизившейся популярности. Как отмечают аналитики, Андрей Пленкович решил провести досрочные выборы, чтобы ХДС не успело окончательно потерять симпатию избирателей до изначально запланированного на осень голосования.

Предвыборная кампания ознаменовалась публичной борьбой между премьером и президентом: последнего, хотя и занимающего скорее церемониальную должность, поддерживают в хорватском обществе. Зоран Миланович выступает, в частности, против продолжения поддержки Украины — в том числе против подготовки украинских солдат и офицеров на территории Хорватии и поставок Киеву вооружений. По словам хорватского президента, позиция Брюсселя лишь затягивает войну.

Из-за этого эксперты опасались, что в случае победы СДП официальный Загреб начнет более дружелюбно относиться к Москве.