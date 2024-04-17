Ракеточные виды спорта очень популярны в Катаре, начиная с тенниса, который привлекает в Доху лучших игроков, таких как чемпионка Туниса Онс Жабёр. Растет и популярность падел-тенниса, а количество специализированных инфраструктур увеличивается.

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В этом выпуске команда Qatar 365 погрузится в мир двух самых любимых видов ракеточного спорта: тенниса и падел-тенниса.

Лайла Хумайра попробует свои силы в падел-теннисе и замахнется на один из самых быстро развивающихся видов спорта во всем мире. Турнир Ooredoo Qatar в Дохе — первая крупная остановка в сезоне Premier Padel 2024 года и часть новой, единой, глобальной, профессиональной экосистемы, в рамках которой запланировано 25 турниров в 18 странах. Катар, который примет Чемпионат мира в ноябре, обещает еще больше захватывающих мероприятий для любителей падел-тенниса.

Смотреть, как играют профессиональные игроки в падел-теннис очень интересно, но Доха — идеальное место для тех, кто хочет сам попробовать поиграть в падел. Благодаря постоянному развитию спортивной инфраструктуры любители падел-тенниса могут выбрать открытые корты, как в Education City, или крытые корты, как в The Dome. Для тех, кто хочет усовершенствовать свои тактические навыки, на многих из этих площадок предлагаются услуги тренера.

Однако, несмотря на стремительное развитие падела, ему еще далеко до тенниса. Прошедший недавно турнир Qatar TotalEnergies Open подтвердил популярность этого вида спорта и привлек в Доху таких ведущих игроков, как Онс Жабёр. Адель Халим пообщался с 29-летней тунисской сенсацией, которая рассказала о своих выдающихся достижениях, в частности о том, что она стала первой африканской и арабской женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема. Жабёр произнесла вдохновляющие слова для молодых женщин и девушек: «Всегда верьте в свои мечты, потому что нет ничего невозможного».