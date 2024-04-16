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Премьер-министр Греции представил кандидатов на выборы в Европарламент

Греция
Греция Авторское право  EPT video
By Euronews и EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис представил спиок кандидатов на выборы в Европарламент и призвал избирателей принять активное участие в голосовании.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил кандидатов на выборы в Европарламент от правящей партии "Новая демократия". В избирательный бюллетень включены сорок два кандидата.

Среди них ряд известных грекам лица - телеведущие, журналисты, призеры олимпийских игр. В список входит и Фреди Белери - этнический грек, избранный мэром албанского города Химара. В настоящее время политик отбывает двухлетний тюремный срок за подкуп голосов. Приговор Белери вызвал напряженность в отношениях между Афинами и Тираной.

МИД Греции поставил под сомнение объективность албанской судебной системы. Сам Белери заявляет о своей невиновности.

Голосование на европейских выборах пройдет 9 июня. Глава правительства Греции призвал сограждан принять в нем активное участие.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:"Ситуация стала очень сложной. Наша страна находится в проблемном регионе. Существуют большие финансовые проблемы, проблемы, связанные с технологической революцией и климатическим кризисом, которые мы призваны решать вместе с Европой, Европой, которая обретает уверенность и пытается играть ведущую роль в меняющемся мире. Очень важно, чтобы мощный голос нашей страны был услышан в меняющейся Европе. Вот почему мы должны голосовать на выборах 9 июня".

Мицотакис также призвал избирателей не ограничиваться привлекательностью известных имен и обратить внимание на менее узнаваемых кандидатов.

По словам аналитиков, многие граждане Греции придут на участки из-за повседневных проблем и высокой стоимости жизни.

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