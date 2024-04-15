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Ситуация на фронте осложняется - Зеленский

Владимир Зеленский осматривает линии укреплений в Харьковской области, 9 апреля 2024 года
Владимир Зеленский осматривает линии укреплений в Харьковской области, 9 апреля 2024 года Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
By Euronews
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Палата представителей Конгресса США может на этой неделе рассмотреть законопроект об оказании помощи Украине - без нее Киеву все труднее противостоять российской агрессии

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Законопроект об оказании дальнейшей военной помощи Украине может быть рассмотрен в Палате представителей Конгресса США на этой неделе. Об этом заявил спикер нижней палаты американского парламента Майк Джонсон.

Без нее Киеву будет все труднее противостоять агрессии Москвы.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Современная авиация доказывает свою эффективность, современные системы противовоздушной обороны способны защитить жизни людей - это было продемонстрировано сейчас на Ближнем Востоке. Весь мир видит, что такое настоящая оборона. Он видит, что это возможно. И весь мир увидел, что Израиль не одинок в этой обороне. И когда Украина говорит, что ее союзники не должны закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что они должны действовать, и действовать решительно".

По словам Владимира Зеленского, ситуация на фронте осложняется, особенно - на донецких направлениях. По данным ВСУ, Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута и овладения городом Часов Яр - к 9 мая.

В воскресенье российские войска нанесли удары по Сумской, Харьковской и Донецкой областям. Их жертвами стали несколько мирных жителей.

Утром 14 апреля дроном был гражданский грузовик в Сумской области, водитель погиб.

Днем российские силы сбросили на поселок Очеретино Донецкой области авиабомбу. Она попала в 5-этажку, из-под завалов вытащили тело погибшей 67-летней женщины.

А накануне два человека - мужчина и женщина - стали жертвами российского удара по Харьковщине. Их тела были обнаружены под развалинами жилого дома в селе Веселое.

В ночь на понедельник в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепре прогремели взрывы.

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