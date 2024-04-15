Оппозиция Венгрии призвала к досрочным выборам в стране

By Euronews

Венгерская оппозиция призывает провести в стране досрочные выборы — в случае если на июньских выборах в Европарламент больше венгров поддержат её, а не консерваторов Виктора Орбана.

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Ведущий кандидат от венгерской левой партии Демократическая коалиция на выборах в Европарламент Клара Добрев призвала к досрочным выборам и в Венгрии, выступая на мероприятии в Будапеште, открывающем совместную кампанию оппозиции.

По её словам, если 9 июня большинство венгров поддержит оппозицию, а не консерваторов премьер-министра Виктора Орбана, она и её соратники начнут борьбу за проведение внеочередных выборов.

"Один из самых верных признаков того, что дом рушится, — это когда его фундамент начинает трещать. Именно это и происходит с "Фидес". Сегодня для подавляющего большинства людей поддерживать это правительство — просто позор", — заявила Клара Добрев.

На мероприятии также выступил ведущий кандидат от Партии европейских социалистов Николас Шмит. Он назвал правительство Орбана безрассудным, безответственным и недемократичным.

"С тех пор как партия Орбана пришла к власти, верховенство закона неуклонно разрушается, и Орбан шаг за шагом превращает эту страну в систему, которая дает ему абсолютную власть, а его друзьям — полный доступ к государственным ресурсам и деньгам", — подчеркнул Николас Шмит.

"Николас Шмит, люксембургский политик, подчеркнул, что послание социал-демократов антидемократическим акторам и движениям таково: "Ни сотрудничества, ни коалиции с Орбаном или ультраправыми". Для них это красная линия", — передает из Будапешта корреспондент Euronews Рита Коня.