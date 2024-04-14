Украинские солдаты: отдых между боями

By Euronews

Украинских солдат, вернувшихся с фронта, приветствует мэр Киева. В Буче уличные художники из США создают фрески

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Украинских солдат, вернувшихся с фронта, приветствует мэр Киева. В Буче уличные художники из США создают фрески

Украинские солдаты в Киевской области получили передышку вдали от линии фронта на время смены батальонов. Для них был организован концерт и прошла церемония награждения под председательством мэра Киева Виталия Кличко.

Солдаты вернулись после 4-месячной ротации в Бахмутском районе. Ночью они зажгли костер в память о погибших товарищах.

Командир саперного взвода батальона "Свобода" под псевдонимом "Данте" говорит:

"Многие открещиваются от мобилизации, не хотят идти. Большинство из тех, кто уже на фронте, находятся там уже второй год, добровольцев больше нет. И этих людей, которые не мотивированы, заставляют мобилизоваться. Я не думаю, что они как-то повлияют на ситуацию. Людей нужно мотивировать, самое главное в людях — это мотивация".

Тем временем в Буче уличные художники из США создают фрески, о преступлениях российских войск в этом столичном пригороде. Посмотреть их работы пришли семьи погибших украинцев.

Художники приехали, чтобы написать фрески на поврежденных зданиях по всей стране и создать документальный фильм об Украине и ее людях. Этот проект называется "Цвет стойкости".