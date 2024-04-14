Трёхдневный визит Олафа Шольца в Китай

Визит канцлера ФРГ в КНР посвящён экономическим отношениям на фоне различных позиций по войне в Украине. В программе визита Олафа Шольца города Чунцин и Шанхай, а также столица Пекин

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Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Китай с визитом, посвященным все более напряженным экономическим отношениям между двумя странами из-за различия позиций по вторжению России в Украину.

Первым пунктом назначения Шольца был промышленный центр Чунцин. Вместе с делегацией министров и бизнесменов он посетил частично финансируемую Германией компанию и другие объекты. Чунцин - производственная база для китайской автомобильной и других отраслей промышленности.

Шольц планирует также в ходе своего трехдневного визита посетить финансовый центр Шанхая, а затем столицу Пекин, чтобы встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.