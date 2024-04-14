Нападение в ТЦ в Сиднее: полиция установила личность человека с ножом

By Euronews

Полиция установила личность напавшего с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее. Помешать ему, по словам очевидцев, пытался русскоязычный мужчина

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Австралийская полиция официально установила личность человека, совершившего в субботу нападение с ножом на посетителей оживленного торгового центра в Сиднее. Им оказался 40-летний Джоэл Каучи из Квинсленда.

Полиция заявила, что мужчина страдал психическим расстройством и не был "движим какими-либо конкретными мотивами, идеологией или чем-то еще", поэтому следствие исключает террористические мотивы.

Нападавший был застрелен женщиной-полицейским, действия которой на месте нападения были оценены руководством страны как героические.

Нападение унесло жизни шести человек, 8 получили ранения, в том числе 9-месячный ребенок, мать которого была убита. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал атаку "ужасающим актом насилия".

Ранее местные СМИ сообщили, что один из посетителей торгового центра пытался в одиночку помешать нападавшему, преградив ему путь на эскалаторе с помощью столба от ограждения. Очевидцы говорят, что при этом мужчина кричал нападавшему с ножом на русском языке: "Не подходи!"