В Лондоне, Риме и Берлине демонстранты требуют прекращения огня в Газе

By Euronews

В Лондоне, Риме и Берлине тысячи манифестантов вышли на улицы, требуя прекратить огонь в секторе Газа

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В субботу в европейских столицах прошла серия массовых пропалестинских митингов с требованиями немедленного и постоянного прекращения огня в секторе Газа.

В Лондоне, по заявлениям организаторов, собрались десятки тысяч людей, которые прошли маршем до Парламентской площади. Полиция сообщила о нескольких арестах за нарушения общественного порядка, в том числе об одном мужчине, задержанном за "грубые жесты" в адрес участников гораздо менее многочисленной произраильской демонстрации.

В Риме члены палестинской общины Италии потребовали не только прекращения огня, но и долгосрочного политического решения для Палестины. Присутствовавшие на акции студенты университета также протестовали против нового предложения об академическом сотрудничестве между Римом и Иерусалимом, выдвинутого министерством иностранных дел Италии.

Майя Исса, глава палестинского студенческого движения в Риме: "Мы здесь не только для того, чтобы призвать к немедленному и постоянному прекращению огня, но и для того, чтобы на этот раз был решен главный вопрос и тем самым прекращена оккупация. Потому что нет уверенности в том, что если бомбардировки Газы прекратятся, это будет означать, что палестинский вопрос решен".

В Берлине демонстранты выступили против отмены так называемого "Палестинского конгресса", который должен был начаться в столице Германии в пятницу. Идея мероприятия заключалась в обсуждении "израильской военной операции в Газе". Юридическим основанием для запрета стало онлайновое заявление палестинского писателя, которому запрещено заниматься политической деятельностью на территории Германии.