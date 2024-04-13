Иран захватил португальское судно

By Euronews

Иран захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе, заявив, что оно связано с крупным израильским бизнесменом

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Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании информировал об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. По данным агентства Associated Press, контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

Контейнеровоз был захвачен спецназом подразделения "Сепах" (входит в состав ВМС КСИР) в ходе операции, проведенной с помощью вертолета в районе Ормузского пролива, отметило агентство IRNA. Оно указало, что связанное с Израилем судно доставлено в территориальные воды Ирана. Агентство также подтвердило, что судном управляет компания Zodiac, принадлежащая Оферу.

Судоходная компания Msc сообщила, что на захваченном судне находятся 25 членов экипажа.

Как следует из данных сервиса MarineTraffic, контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении вечером 12 апреля. Тогда оно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая.

"Пиратская операция"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении "пиратской операции" в "нарушение международного права".

"Преступный иранский режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране - члену ЕС, заявляя, что оно принадлежит Израилю", - написал Кац в X.

Глава МИД Израиля также призвал Евросоюз "немедленно признать КСИР террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана".