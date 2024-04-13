Дания продлила контроль на границе с Германией

By Euronews

Дания продлила пограничный контроль на фоне "сохраняющейся и усиливающейся террористической угрозы"

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Правительство Дании продлевает на шесть месяцев временный контроль на границе с Германией. Это сделано по соображениям безопасности, сообщил министр юстиции Петер Хуммельгор.

Срок действия этой временной меры должен был истечь в мае. "Безопасность датчан является основным приоритетом правительства. По оценке кабинета, нынешняя картина угроз делает необходимым сохранение временного контроля на границе с Германией", - пояснил Хуммельгор.

Министр юстиции отметил, что пограничный контроль следует рассматривать в свете того факта, что террористическая угроза "по-прежнему серьезна и усиливается", среди прочего, в результате случаев акций со сжиганием религиозных книг и конфликта на Ближнем Востоке.

В 2023 году Еврокомиссия выразила обеспокоенность по поводу законности введения пограничного контроля на длительный срок.

Дания впервые ввела пограничный контроль с Германией в начале 2016 года в связи с кризисом с беженцами.