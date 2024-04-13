EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Израиль нанес десятки авиаударов по сектору Газа

Дым над Джебалией
Дым над Джебалией Авторское право Mahmoud Issa/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Израиль нанес десятки авиаударов по сектору Газа - их мишенями стали "объекты инфраструктуры террористов"

РЕКЛАМА

Истребители Армии обороны Израиля в субботу нанесли десятки авиаударов по всей территории сектора Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, их мишенями стали объекты террористической инфраструктуры.

В частности, по данным представителя ЦАХАЛ, истребители "атаковали и уничтожили три пусковые установки, в которых находилось порядка 20 ракет, готовых к запуску по центральной части" Израиля. 

На кадрах, опубликованных палестинским информационным агентством Wafa в субботу, видно, как убитых и раненых доставляют в больницу Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы после израильской атаки на лагерь беженцев Нусейрат.

По сообщениям местных СМИ, там погибли по меньшей мере шесть человек. Десятки людей получили ранения, в том числе трое журналистов, одному из которых ампутировали ногу.

Рано утром в субботу в районе города Сдерота на юге Израиля звучали сирены. Воздушная тревога была объявлена в нескольких районах вокруг сектора Газа. 

"Силы ПВО успешно перехватили три ракеты, перелетевшие на израильскую территорию из сектора Газа, после чего ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем район, откуда осуществлялись запуски", - сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Представитель армии Израиля также сообщил, что тело пропавшего израильского подростка было найдено на Западном берегу Иордана и что он был убит в результате "террористического акта", на фоне эскалации насилия.

Исчезновение 14-летнего Биньямина Ахимайра спровоцировало масштабное нападение израильских поселенцев на палестинскую деревню.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант призвал людей не устраивать самосуд.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Группировка "Хезболлах" обстреляла север Израиля. Гуманитарная помощь Газе увеличивается - ООН

В США подтвердили сообщения о голоде в Газе

Момент, когда лидер ХАМАС узнал об убийстве Израилем 3 сыновей - видео

Израиль Сектор Газа Палестино-израильский конфликт Война Израиля с ХАМАС