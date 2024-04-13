By Euronews

Израиль нанес десятки авиаударов по сектору Газа - их мишенями стали "объекты инфраструктуры террористов"

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Истребители Армии обороны Израиля в субботу нанесли десятки авиаударов по всей территории сектора Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, их мишенями стали объекты террористической инфраструктуры.

В частности, по данным представителя ЦАХАЛ, истребители "атаковали и уничтожили три пусковые установки, в которых находилось порядка 20 ракет, готовых к запуску по центральной части" Израиля.

На кадрах, опубликованных палестинским информационным агентством Wafa в субботу, видно, как убитых и раненых доставляют в больницу Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы после израильской атаки на лагерь беженцев Нусейрат.

По сообщениям местных СМИ, там погибли по меньшей мере шесть человек. Десятки людей получили ранения, в том числе трое журналистов, одному из которых ампутировали ногу.

Рано утром в субботу в районе города Сдерота на юге Израиля звучали сирены. Воздушная тревога была объявлена в нескольких районах вокруг сектора Газа.

"Силы ПВО успешно перехватили три ракеты, перелетевшие на израильскую территорию из сектора Газа, после чего ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем район, откуда осуществлялись запуски", - сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Представитель армии Израиля также сообщил, что тело пропавшего израильского подростка было найдено на Западном берегу Иордана и что он был убит в результате "террористического акта", на фоне эскалации насилия.

Исчезновение 14-летнего Биньямина Ахимайра спровоцировало масштабное нападение израильских поселенцев на палестинскую деревню.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант призвал людей не устраивать самосуд.