В Нальчике уничтожены двое боевиков, планировавших теракты - НАК

By Euronews

В столице Кабардино-Балкарии в перестрелке убиты двое подозреваемых в подготовке терактов и диверсий

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Российские спецназовцы в четверг убили двух человек, подозреваемых в подготовке терактов, в перестрелке в Нальчике, на юге страны. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Подозреваемые были заблокированы на окраине столицы Кабардино-Балкарской республики и, как сообщается, открыли огонь по спецназу ФСБ.

Момент операции AP Photo/НАК

"В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов, отметили в НАК. - По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики [КБР]".

На месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

"Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщили в НАК.

Режим контртеррористической операции был введен с 05:12 мск на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарии. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Комитет не сообщил подробностей о действиях, которые, как предполагается, планировали подозреваемые. Однако перестрелка произошла на фоне повышенного внимания к безопасности после нападения боевиков на московский концертный зал 22 марта, в результате которого погибли 145 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство". Кабардино-Балкария находится в регионе Северного Кавказа, на протяжении нескольких десятилетий подверженного воздействию исламского экстремизма.