Аргентина: полиция разогнала акцию протеста в Буэнос-Айресе

Сотни аргентинцев вышли на демонстрацию в Буэнос-Айресе против мер жесткой экономии. Манифестанты попытались заблокировать главный проспект в городе. Полиция для разгона протестующих применила водометы.
Акция протеста в Буэнос-Айресе обернулась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Сотни людей вышли на улицы, выступая против мер жесткой экономии. Участники акции также требовали увеличить социальные пособия для бедных семей.
Манифестанты, собравшиеся у здания правительства, пытались перекрыть один из главных проспектов города.
Стражи порядка для разгона демонстрантов применили водометы. По меньшей мере восемь человек были задержаны.
Так называемый протокол безопасности, принятый после вступления в должность премьер-министра Хавьера Милея, позволяет федеральным силам
разгонять протестующих, блокирующих движение. Критики закона утверждают, что он нарушает право на свободу собраний и выражения мнений.