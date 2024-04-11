Аргентина: полиция разогнала акцию протеста в Буэнос-Айресе

By Euronews

Сотни аргентинцев вышли на демонстрацию в Буэнос-Айресе против мер жесткой экономии. Манифестанты попытались заблокировать главный проспект в городе. Полиция для разгона протестующих применила водометы.

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Акция протеста в Буэнос-Айресе обернулась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Сотни людей вышли на улицы, выступая против мер жесткой экономии. Участники акции также требовали увеличить социальные пособия для бедных семей.

Манифестанты, собравшиеся у здания правительства, пытались перекрыть один из главных проспектов города.

Стражи порядка для разгона демонстрантов применили водометы. По меньшей мере восемь человек были задержаны.

Так называемый протокол безопасности, принятый после вступления в должность премьер-министра Хавьера Милея, позволяет федеральным силам

разгонять протестующих, блокирующих движение. Критики закона утверждают, что он нарушает право на свободу собраний и выражения мнений.