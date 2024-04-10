Российские войска активизировались на Бахмутском направлении - Генштаб ВСУ

By Euronews

Страны ЕС пытаются помочь Украине защититься от российских бомб и ракет, Москва обвиняет Запад в финансировании терроризма

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Россия и Украина в ночь на среду обменялись ударами беспилотников. Российские аппараты атаковали Одесскую и Николаевскую области. Несколько украинских БПЛА были сбиты над Брянской областью, сообщило министерство обороны РФ.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали свои действия на Бахмутском направлении, там за сутки было отбито почти 30 атак.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены укрепить возможности противовоздушной обороны Украины.

По его словам, Киев "отчаянно просит" у Евросоюза срочно выделить ему семь батарей систем ПВО Patriot. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны и глав внешнеполитических ведомств Евросоюза 22 апреля.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе своего визита в США призвал американский Конгресс разблокировать пакет помощи для Украины, заявив, что она жизненно важна для самих Соединенных Штатов и их партнеров.

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании: "Лучшее, что мы можем сделать в этом году, это помочь украинцам продолжать борьбу. Они сражаются очень храбро и не проиграют из-за отсутствия боевого духа. Опасность заключается в том, что мы не оказываем им необходимой поддержки".

Россия обвиняет Запад в "финансировании терроризма"

Тем временем Россия обвинила Запад в "финансировании терроризма". Следственный комитет РФ возбудил соответствующее уголовное дело, утверждая, что к этому причастны высшие должностные лица США и стран НАТО.

Они якобы переводили исполнителям деньги для совершения терактов в России и за ее пределами через украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", связанную с сыном президента США Джозефа Байдена.