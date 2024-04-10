У берегов Греции разбилась лодка с мигрантами: погибли три девочки

By euronews

В результате крушения лодки с мигрантами у побережья Греции погибли три девочки, 19 человек удалось спасти.

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Тела троих девочек, в возрасте 5, 7 и 10 лет обнаружила береговая служба Греция после крушения лодки с нелегальными мигрантами у скалистых берегов острова Хиос в Эгейском море. Еще 19 человек, в том числе мать погибших детей, были спасены. Сообщается, что всего в лодке, которая отправилась в путь из Турции, находились 27 человек. Почти все они были афганцами. Операция по поиску других выживших продолжается.

Северо-восточные острова Эгейского моря являются одними из главных ворот для мигрантов, стремящихся попасть в Европейский Союз.

По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, с начала 2024 года на греческие острова было зарегистрировано более 11 300 прибывших мигрантов.

Около 45 000 просителей убежища прибыли в Грецию в 2023 году, большинство из них высадились на островах недалеко от турецкого побережья. По данным ООН, это самый высокий показатель за четыре года.