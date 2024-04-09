Жители Орска вышли на стихийные митинги и требуют компенсации из-за наводнения

By euronews

В Казахстане также непростая ситуация - крупнейшее наводнение за 80 лет

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Возмущение и требования помощи от властей звучали в центре города Орска, когда сотни жителей собрались на акцию протеста перед зданием администрации. Обрушение дамбы и повышение уровня воды в реке Урал привели к сильнейшему наводнению в Оренбургской области недалеко от границы с Казахстаном.

После акции протеста губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал компенсационные выплаты в размере 10 000 рублей в месяц в течение шести месяцев людям, вынужденным покинуть свои дома из-за наводнения.

В понедельник мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал всех жителей пострадавших от наводнения районов эвакуироваться и предупредил, что уровень воды продолжает подниматься.

Уже вывезены более 4 000 человек, в том числе 885 детей, в Оренбургской области, сообщило в воскресенье региональное правительство.

В понедельник ТАСС сообщил, что в регионе затоплено около 10 000 домов, в том числе около 7 000 в Орске, и что уровень паводковых вод в городе продолжает расти.

Правительство России объявило ситуацию в пострадавших от наводнения районах Оренбуржья чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, а в трех других регионах ведется подготовка к возможным наводнениям, сообщают СМИ.

Сложной остается ситуация и в соседнем Казахстане. По данным метеорологов, такого наводнения здесь не видели более 70 лет. Местные жители обвиняют в стихийном бедствии строителей дамбы в Оренбургской области.