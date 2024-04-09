Неаполь: пропалестинская демонстрация обернулась беспорядками

By Euronews

По меньшей мере восемь человек пострадали во время акции протеста в Неаполе. Демонстранты выступали против НАТО и в поддержку палестинцев. Манифестация завершилась столкновениями ее участников с полицией.

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В Неаполе произошли столкновения между участниками антинатовской и пропалестинской демонстрации с полицией. Беспорядки вспыхнули у театра "Сан-Карло", где был запланирован концерт, посвященный 75-летию Североатлантического альянса.

Протестующие пытались прорвать кордон безопасности, окружавший оперный театр. Манифестанты держали в руках плакаты с надписями "Остановим геноцид в Газе", "Нет НАТО".

Стражи порядка разгоняли демонстрантов дубинками. Сообщается, что ранения получили по меньшей мере восемь человек.

На вторник пропалестинские демонстрации запланированы и в других городах Италии. Их участники намерены выступить против соглашений между израильскими и итальянскими университетами.