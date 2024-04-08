Ватикан осудил смену пола и суррогатное материнство

By Euronews

Департамент вероучения обнародовал декларацию "Бесконечное достоинство". В документе осуждаются смена пола и суррогатное материнство.

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Ватикан официально заявил о своем несогласии со сменой пола и суррогатным материнством, поставив их в один ряд с абортами и эвтаназией. Высокопоставленные священнослужители представили доктрину Церкви в документе под названием "Бесконечное достоинство". Работа над ним продолжалась в течение пяти лет. В документе говорится, что смена пола является нарушением человеческого достоинства, а из-за суррогатного материнства дитя становится объектом.

Виктор Мануэль Фернандес, кардинал, префект Дикастерии доктрины веры:

"Мы считаем, что такая идеология вместо того, чтобы способствовать признанию достоинства, обедняет гуманистическое видение, в котором мужчина и женщина представляют собой самое прекрасное сочетание в своем величайшем различии, которое содержит человечество. Это не имеет аналогов".

В доктрине нарушением человеческого достоинства называются преследования, пытки и убийства людей из-за их сексуальной ориентации. Осуждаются войны, торговля людьми и насилие в отношении женщин.

Оппоненты доктрины осудили документ, назвав его устаревшим, вредным и противоречащим заявленной цели Церкви по признанию достоинства всех людей. Они опасаются, что доктрина будет способствовать проявлению насилия и дискриминации.