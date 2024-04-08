Атака дронов на ЗАЭС: критических повреждений не зафиксировано

By Euronews

Россия и Украина обвиняют друг друга в новом нападении на Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ призывают военных немедленно прекратить "безрассудные атаки", так как они "значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии".

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Признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет, однако новые удары стали очередным напоминанием о постоянных угрозах ЗАЭС и другим ядерным объектам на территории Украины, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал военных воздержаться от действий, которые нарушают принципы защиты ядерных объектов.

В воскресенье, 7 апреля в Росатоме заявили, что ВСУ нанесли удар по ЗАЭС беспилотниками, в результате чего были ранены три человека, зафиксированы три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки одного из шести реакторов станции.

В Киеве обвинения отвергли, назвав атаку очередным "имитационным ударом РФ".

"Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов", - цитирует издание "Украинская правда" представителя ГУР Андрея Юсова.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения в Украину. С сентября 2022 года на ней работает группа экспертов МАГАТЭ, в чьи задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции.

ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Атака российских беспилотников по объектам в Украине

Российская армия в ночь на понедельник атаковала объекты на территории Украины 24 БПЛА типа "Шахед", сообщили в Генштабе ВСУ. Силам ПВО удалось сбить 17 из них, а так же крылатую ракету Х-59.

Отмечается, что удары наносились с территории оккупированных Запорожской области и Крыма, а также из районов Курска и Ейска.

Всего за прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 104 авиационных удара, зафиксировано 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. "Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений.

Минобороны РФ: в Украине уничтожен склад техники стран НАТО

В российском Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении ведомства.

По информации МО РФ, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской и Брянской областей.