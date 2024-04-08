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Румыния: Объединенный альянс правых партий выдвинул кандидатов на Европейские выборы

Румыния
Румыния Авторское право ROTVR
By Euronews
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В Румынии идет предвыборная кампания. Три партии, входящие в Объединенный правый альянс, представили своих кандидатов на Европейские выборы.

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В Румынии Объединенный альянс правых партий выдвинул список из восьми кандидатов на европейские выборы, бросив вызов правящей в стране коалиции и набирающим популярность ультра-правым. В альянс входят "Союз спасения Румынии", "Правая сила" и "Партия народного движения".

Лидер "Правой силы" призвал избирателей принять участие в голосовании на Европейских выборах. 

Людовик Орбан, партия "Правая сила":  "Голосование 9 июня имеет решающее значение, потому что оно может дать сигнал о воле к переменам, о том, что страна не принадлежит клану, захватившему власть, а принадлежит гражданам".

Аналитики считают, что правый альянс может получить шесть мест на выборах в Европарламент. Голосовании состоится 9 июня.

В самом блоке заявляют, что все три входящие в него партии могут совместно выступить и на выборах в Румынии. Они также должны пройти в текущем году.

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