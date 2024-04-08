By Euronews

Консервативная партия "Право и справедливость" получила 33,7%, а правящая либеральная Гражданская коалиция — 31,9%. Это данные экзитполов.

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Национал-консервативная партия "Право и справедливость" лидирует на местных выборах в Польше, согласно результатам экзитполов: бывшая правящая партия получила 33,7%, немного обогнав правящую сейчас Гражданскую коалицию с её 31,9%. Формально это можно рассматривать как восстановление после поражения на парламентских выборах, в результате которых консерваторы потеряли контроль над органом, где имели большинство восемь лет.

При этом "Право и справедливость" уступила три региональных Сеймика Гражданской коалиции, которая теперь контролирует 10 из 16 польских воеводств. Это может быть хорошей новостью для премьер-министра Дональда Туска: для его правительства воскресные местные выборы стали первым электоральным испытанием.

По данным экзитполов, явка составила 51,5% — это меньше, чем в прошлый раз. В 2018 году на участки пришли 54,9% поляков. Эксперты также выразили опасения по поводу снизившейся явки среди молодежи: проголосовали только 38,6% избирателей в возрасте 18-29 лет.