Местные выборы в Польше — тренировка перед европейскими выборами?

By Magdalena Chodownik

В воскресенье, 7 апреля, поляки проголосовали на местных выборах. Мобилизуются ли они для участия в европейских выборах в июне?

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Местные выборы в Польше стали проверкой для нового правительства, сформированного в декабре прошлого года. "Право и справедливость" практически не потеряла поддержку с осени, а сторонников правящей Гражданской коалиции стало лишь немного больше.

"Я всегда голосую за тех, кто признает, что мы принадлежим к Европе. Для меня мы связаны, и это очевидно", — говорит поляк Антони.

"Я считаю себя гражданкой Польши, а также гражданкой Европейского союза", — подчеркивает Анита.

Но среди поляков есть и евроскептики, которые, голосуя на местных выборах, посылают сигнал не только Варшаве, но и Брюсселю.

"Я послал сигнал, своего рода предупреждение, стоп, которое звучит просто: "Да, мы в Европейском союзе, но мы должны помнить, что Brexit случился"", — считает Ян.

Согласно исследованию, подготовленному для Euronews компанией Ipsos, в Европе набирают популярность правые партии. Польша могла бы стать страной-противовесом этим тенденциям. Но внутренняя политика здесь пока кажется важнее, чем подготовка к европейским выборам в июне.

"Самое главное — как можно скорее начать кампанию по выборам в ЕС. Прежде всего информационную, показывающую, что на самом деле зависит от Польши в Европе и что мы имеем благодаря членству в ЕС. Я думаю, что польские женщины и мужчины забывают о базовых вопросах, связанных с качеством демократии. Именно благодаря давлению институтов ЕС разрушение верховенства закона в Польше не случилось", — отмечает профессор Варшавской школы экономики Малгожата Моленда-Здзех.

После рекордной явки на выборах в октябре 2023-го кажется, что мотивация угасла, и мобилизовать поляков для участия в предстоящих выборах в ЕС будет непросто.