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Израиль нанес удары по центру Газы, понтифик встретился с семьями заложников

Граница Израиля с сектором Газа
Граница Израиля с сектором Газа Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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ЦАХАЛ, как сообщают региональные СМИ, нанес удары по центру Газы. Папа римский встретился с семьями израильских заложников. Никарагуа пытается добиться в суде ООН прекращения поддержки Израиля Германией.

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Израиль нанес удары по центру Газы спустя несколько часов после того, ЦАХАЛ вышел из южной части сектора. Об этом сообщают региональные СМИ. В воскресенье и понедельник утром под обстрел попал Дейр-эль-Балах. По данным палестинской стороны, за последний день погибли 32 палестинца.

На этом фоне Египет заявил о прогрессе в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников. Израиль и ХАМАС считают такие выводы поспешными.

В понедельник папа римский Франциск принял в Ватикане родственников израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Встреча с понтификом продолжалась около часа. Делегацию из Израиля также ждали представители итальянских властей и и еврейской общины страны.

Встреча понтифика с семьями израильских заложников
Встреча понтифика с семьями израильских заложниковAP/AP

Тем временем Никарагуа пытается добиться в Международном суде ООН прекращения поддержки Израиля Германией. Посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэлло Гомес заявил суду, что “Германия не выполняет свои собственные обязательства по предотвращению геноцида”.

Израиль отрицает, что его действия равнозначны актам геноцида, заявляя, что страна действует в целях самообороны.

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