Лесной пожар на Крите: огонь удалось взять под контроль

By Euronews

В выходные лесной пожар разгорелся в районе города Иерапетра на острове Крит. Несколько деревень пришлось эвакуировать.

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Пожарным удалось взять под контроль лесной пожар, разгоревшийся в выходные на греческом Крите. Эпицентр возгорания находился на юго-востоке острова, в районе города Иерапетра.

С огнем сражались несколько бригад — около 150 человек при поддержке трех вертолетов.

Это был первый в этом году пожар вблизи жилого района, сообщили власти. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома.

Министерство защиты граждан объявило предпоследний уровень опасности: по данным синоптиков, в ближайшие дни ожидаются сильные ветры, которые могут раздуть пламя.

Только в субботу пожарные зафиксировали 72 возгорания на сельскохозяйственных землях — в основном на Крите, но также и в материковой Греции.

Ученые опасаются, что наступающее лето будет губительным для лесов: зима 2023-2024 стала самой теплой за всю историю наблюдений за климатом в Греции, и большая часть суши теперь теплая и сухая, что способствует новым пожарам.