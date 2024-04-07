Президент Франции Эммануэль Макрон отдал дань памяти героям Сопротивления

By Euronews

Плато Глиер и Изье: во Франции начались мероприятия, посвященные освобождению от нацистской оккупации.

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в памятной церемонии в департаменте Верхняя Савойя. Здесь 80 лет назад на плато Глиер свыше 100 французских участников Сопротивления погибли в сражении с силами нацистской Германии.

"Мы никогда не должны забывать, нсколько мир является хрупким сокровищем", - сказал в своем выступлении Макрон. "Жить свободно или умереть - это наш путь вчера, сегодня и завтра", - отметил президент.

Эта церемония открыла цикл памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине освобождения Франции от нацистской оккупации.

Французский лидер также посетил местечко Изье в департаменте Эн, где 80 лет назад Гестапо провело облаву в приюте для еврейских детей. 44 ребенка и семь взрослых были депортированы в лагеря смерти. Выжить удалось лишь одной девушке.