В Руанде почтили память жертв геноцида тутси

By Euronews и AP

Глава Евросовета Шарль Мишель принял участие в церемонии памяти жертв геноцида в Руанде.

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В Руанде почтили память жертв геноцида. Церемония прошла в столице страны Кигали в 30 годовщину трагедии. В ней принял участие глава Евросовета Шарль Мишель. По данным ООН, в период с апреля по июль 1994 года в Руанде были убиты более 800 000 человек, в основном представители меньшинства тутси. Массовое истребление было организовано военизированным большинством хуту.

Шарль Мишель, глава Европейского Совета: "Обязанность помнить – это прежде всего требование. Речь идет о том, чтобы помнить, речь идет о том, чтобы не забывать. Речь идет о том, чтобы учиться на своих ошибках и попытаться открыть мир, в котором будет больше света".

Геноцид в Руанде продолжался более ста дней. После этого, спасаясь от правосудия, многие уехали во Францию. Президент Франции Эммануэль Макрон, который не присутствовал на церемонии в Кагали, повторил, что Франция, ее западные и африканские союзники "могли бы предотвратить" бойню, но на то, чтобы это сделать не хватило воли. Посещая Руанду в мае 2021 года, Макрон признал ответственность своей страны за геноцид.

За прошедшие годы Руанда продемонстрировала уверенный экономический рост, но проблемы в обществе остаются, и возникает вопрос о том, было ли достигнуто подлинное примирение во время длительного правления президента Поля Кагаме, чье повстанческое движение остановило геноцид и пришло к власти.