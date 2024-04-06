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Софи ин'т Вельд из Нидерландов и немец Дамиан Бозелагер возглавят список партии Volt

партия Volt
партия Volt Авторское право @SuzlCarp via X
By Euronews
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Они были выбраны в Брюсселе в качестве главных кандидатов от общеевропейской партии Volt

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В июне прошлого года известный европейский политик и член Европарламента ин'т-Вельд вышла из голландской либеральной партии D66, сославшись на разногласия в политике. Она присоединилась к Volt в Бельгии, федералистскому движению левоцентристского толка с отделениями во всех странах ЕС. Члены Volt считают свою партию единственной настоящей, истинно европейской политической силой.

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