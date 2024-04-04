Столтенберг: НАТО намерена играть большую роль в оказании помощи Украине

By Euronews

Организация Североатлантического договора, со дня основания которой в четверг, 4 апреля исполняется 75 лет, планирует взять на себя большую роль в оказании поддержки Киеву. В частности, координировать работу контактной группы по обороне Украины.

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Страны НАТО согласны с тем, что альянс должен играть более значительную роль в координации поддержки Украины для обеспечения прочной и устойчивой основы дальнейшей помощи, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг после заседания министров иностранных дел стран-членов в Брюсселе.

"Украина может рассчитывать на поддержку НАТО сейчас и в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Столтенберг.

Планируется, что НАТО, а не Европейское командование вооруженных сил США, будет координировать работу контактной группы по обороне Украины, которая объединяет около 50 стран.

"Поддержка Украины союзниками по НАТО и Соединенными Штатами отвечает нашим собственным интересам безопасности", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы разрабатываем более надежную и прочную основу для поддержки Украины. Различные способы обеспечения того, чтобы наша поддержка меньше зависела от добровольных, краткосрочных предложений и больше от долгосрочных обязательств НАТО, и чтобы у нас была более сильная организация, которая создает более надежную основу для нашей поддержки", - сказал Столтенберг.

Столтенберг также призвал Конгресс США преодолеть разногласия и принять законопроект о дополнительных расходах, предусматривающий около 60 млрд долларов на военную помощь Украине.

В четверг в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО, в котором примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Поддержка Украины остаётся приоритетом Евросоюза

В среду президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Бухарест, где встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В румынской столице под председательством Мишеля и Йоханниса в четверг пройдет рабочая встреча в рамках Европейского совета по подготовке стратегической повестки ЕС. В ней также примут участие премьер-министры Бельгии, Венгрии и Хорватии.

Поддержка Украины остается одним из важнейших приоритетов ЕС, заявили Йоханнис и Мишель в ходе общей пресс-конференции.