Бельгия: новый социальный план поможет стать домовладельцем

Проблема покупки и съёма жилья в Бельгии стоит остро из-за высоких цен. Новый социальный план призван помочь выкупить арендованное в течение нескольких лет жильё.

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Купить или арендовать? Вечная дилемма. Высокие цены на жилье и сложность получения ипотечного кредита не позволяют многим бельгийцам стать владельцами недвижимости. Но это может измениться с появлением плана социального жилья, который предусматривает возможность покупки после сдачи в аренду.

Rак это работает?

Режис Ортманс, региональный директор Matexi в Брюсселе, Валлонии и Люксембурге:

"Вначале надо арендовать этот дом или квартиру в течение 5–7 лет по установленной цене и на определенных условиях вначале, а затем, по истечении 5–7 лет, можно будет стать владельцем через ипотеку, которая будет предложена".

Лоран Лонк, руководитель отдела розничных банковских услуг BNP Paribas Fortis

"Если я решу купить недвижимость, ну, в течение четырех лет половина арендной платы считается возмещаемой, то есть это аванс, поэтому фактически, выплачивая арендную плату, я откладываю половину арендной платы на будущую покупку. И это большое новшество, когда вы думаете о том, чтобы стать домовладельцем".

Но даже аренда собственного жилья - трудная задача как в маленьких, так и в больших бельгийских городах. Для активной молодежи предпочтительным вариантом стало совместное проживание. Одни идут на это по собственному выбору, арендуя квартиру вместе с друзьями, другие - вынужденно, за неимением другой возможности.

Новый тренд в сфере жилья – коливинг. Зачастую это большие дома, полностью отремонтированные частными компаниями. Такая элитная форма совместного проживания становится всё более популярной среди молодых бельгийцев и иностранцев в возрасте от 23 до 35 лет.

Тругой тренд - совместное проживание разных поколений.

Пожилые люди сдают дешёвые комнаты студентам, чтобы скрасить свое одиночество. Это случай Кэти, которая открыла двери своего дома в Брюсселе для Нэйс.

Кэти Брауэр, владелица дома в Брюсселе:

"Я потеряла мужа полтора года назад и обнаружила, что оставаться одной дома — это совсем не мое. Мне хотелось иметь присутствие, немного молодости, немного жизни".